Britse ambassadeur in Iran spreekt demonstreren tegen

Macaire zegt dat hij deelnam aan een herdenking voor de slachtoffers van de vliegtuigcrash van woensdag, waarbij een Oekraïens passagierstoestel door de Iraanse Revolutionaire Garde uit de lucht werd geschoten. „Vanzelfsprekend wil je je medeleven betuigen - sommige slachtoffers waren Britten. Ik ben na 5 minuten weggegaan, toen sommigen leuzen gingen scanderen”, aldus Macaire op Twitter. Hij doelt op het moment dat het eerbetoon omsloeg in een demonstratie tegen de regering, wat hoogst zeldzaam is in Iran.

Hij voegt eraan toe: „Het arresteren van diplomaten is uiteraard illegaal, in alle landen.” Zaterdag noemde de Britse minister Dominic Raab (Buitenlandse Zaken) de arrestatie „een flagrante schending van het internationaal recht.”