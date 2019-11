Jongens hangen visdraad op: snorfietser toegetakeld

Via diverse meldingen en getuigenverklaringen kwam de recherche de jongens op het spoor. Ze spanden tot twee keer toe in oktober dit jaar een visdraad over een fietspad in de buurt van winkelcentrum de Herenhof in Alphen aan den Rijn. Een snorfietser raakte bij een van die keren gewond. Het slachtoffer heeft mogelijk blijvend oogletsel opgelopen.

„De twee jongens hebben na verhoor bekend en spijt betuigd”, meldt de politie. De eerste keer ging het om een wat dunner draad op enkelhoogte. De tweede keer, op 19 oktober, betrof het dikker visdraad dat op heuphoogte was gespannen.

De minderjarige verdachten zijn na verhoor weer naar huis gestuurd. De politie maakt proces-verbaal op tegen de twee. Ze zullen zich nog voor de kinderrechter moeten verantwoorden.