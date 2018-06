'Vlakke opening beurs Amsterdam'

Het inflatiecijfer speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterker oplopende inflatie kan de koepel van Amerikaanse centrale banken ertoe bewegen de rente sneller te verhogen. Vrijdag kwam nog het belangrijke Amerikaanse banenrapport naar buiten, waarna de inflatievrees juist wegebde.

ING staat in de belangstelling op Beursplein 5. De omstreden salarisverhoging van topman Ralph Hamers gaat niet door. De raad van commissarissen van de bank wilde zijn totale beloning met de helft verhogen naar 3 miljoen euro, maar ziet daar onder druk van de felle reacties die dat voorstel teweegbracht in politiek en maatschappij van af.

ForFarmers

Diervoederproducent ForFarmers wist vorig jaar de winst en omzet te verhogen dankzij de verbeterde economische omstandigheden. Het dividend gaat met een kwart omhoog. Sportschooluitbater Basic-Fit verbeterde eveneens zijn resultaten, mede door een flinke uitbreiding van het aantal nieuwe vestigingen. Basic-Fit wil dit jaar nog meer sportscholen openen.

Altice kan reageren door het bericht dat het kabel- en telecombedrijf praat met Tofane Global over een verkoop van zijn internationale groothandelsspraakdiensten. Staalconcern ArcelorMittal lanceert een aandeleninkoopprogramma voor een maximum van 280 miljoen dollar. Het programma loopt tot uiterlijk begin mei 2020.

Klein plusje

De Amsterdamse AEX-index sloot maandag met een klein plusje van 0,2 procent op 538,43 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 819,01 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt tekenden winsten tot 0,6 procent op, Londen daalde een fractie. In New York was het beeld gemengd. De Dow-Jones daalde 0,6 procent en de S&P 500 zakte 0,1 procent. De Nasdaq steeg 0,4 procent.

De euro was 1,2329 dollar waard, tegen 1,2317 dollar bij het Europese slot op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent tot 61,23 dollar en Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 64,87 dollar per vat.