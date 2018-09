Gentse gluurder vader en populair gitarist

Mike werd gisteren opgepakt in Zwijnaarde. De politie denkt de man te pakken te hebben die camera’s installeerde en vrouwen onder de douche filmde en de beelden vervolgens online zette.

De verdachte blijkt ook jeugdtrainer te zijn van een Gentse vechtsportclub, waar twee vrouwen slachtoffer werden, zo schrijft Het Nieuwsblad.

„Het zal toch niet. Het zal toch niet iemand van bij ons zijn?” Bij de Gentse vechtsportclub waar Mike D. sinds één jaar jeugdtrainer is, waren ze er gisterochtend niet gerust op. Nadat ze zondag te weten gekomen waren dat twee dames van de club gefilmd waren onder de douche van het sportcomplex van de Gentse hogeschool HoGent, stapte de clubleiding naar de politie. „Om een klacht in te dienen.”

Maar de voyeur, die zichzelf op het internet dgreedb noemde, had intussen veel over zichzelf prijs gegeven. Dat hij de video had gemaakt op 22 mei vorig jaar. Dat hij lid was van de club. Dat hij die dag had meegetraind, maar tien minuten voor het einde was vertrokken om zich in de dameskleedkamers te verstoppen.

“Ik zou met de beste wil van de wereld niet kunnen bedenken wie het is”, reageerde de voorzitter dit weekend. “Ik hoop dat ze die man vinden. Want hij heeft hulp nodig: die kerel is ziek.”

De Gentse recherche had op dat moment in alle stilte al een verdachte in de cel zitten. Zondagavond hadden ze een 22-jarige jongeman uit De Pinte opgepakt. Iemand uit de omgeving van de slachtoffers, zo klinkt het, wiens initialen naar dgreedb wezen. Maar Mike D. bezorgde die jongeman ongewild een alibi.

Maandagochtend logde hij om 7.36 uur opnieuw in op de beruchte website waar hij eerder zijn video’s had geplaatst. Om 13.20 uur logde hij nog eens in. Wellicht wilde hij nog enkele beelden verwijderen, om zo zijn sporen uit te wissen. Ook zijn Facebook- en Twitterpagina werd gisteren gewist. Ironisch genoeg trok hij net daarmee de aandacht, aldus Het Nieuwsblad.

D. werd gistermiddag om 16 uur thuis in Zwijnaarde opgepakt. Hij wordt vandaag voor de onderzoeksrechter geleid. De 22-jarige verdachte werd gisteravond laat door de onderzoeksrechter weer naar huis gestuurd.

Mike D. is vader van een dochtertje, en leeft gescheiden van zijn ex-vrouw. Hij is een populaire figuur in het Gentse uitgaansleven. Als gitarist stond hij mee aan de wieg van een bekende en populaire Gentse rockband. Daar werd hij uiteindelijk uit gezet, omdat hij te weinig naar de repetities kwam.

„Mike was altijd heel serieus”, reageert een bandlid. „Te serieus, bijna. Als het onder mannen al eens over de schone madammen ging, dan deed hij niet mee.”

De werkgever van Mike D., een klein Gents informaticabedrijf, reageerde gistermiddag verrast op het nieuws van zijn arrestatie. “Hij is vandaag niet komen werken, maar op zich was dat niet abnormaal.”

Ook daar heeft Mike D. slachtoffers gemaakt. Hij maakte stiekem filmpjes van de secretaresse, en van een andere vrouw die hij zijn ‘crush’ noemde.

In totaal hebben al minstens vier vrouwen een klacht ingediend bij het gerecht, omdat ze denken dat zij door Mike D. gefilmd zijn en daarna te kijk werden gezet.