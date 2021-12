Winterstorm treft westen VS: een meter sneeuw in 24 uur

Het verkeer loopt vast bij Lake Tahoe in Californië. Ⓒ AFP

SACRAMENTO - De westelijke staten in de VS - Californië, Oregon en Washington - hebben deze week te maken met een flinke winterstorm. In de Sierra Nevada-bergketen viel op sommige plekken de afgelopen 24 uur een meter sneeuw. Er worden nog meer sneeuwbuien verwacht in de hoger geleden gebieden van de drie staten.