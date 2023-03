Anderhalf jaar cel voor muziekleraar na seksueel misbruik met jonge leerlingen

De 63-jarige Jean-Claude V. werd in juni vorig jaar aangehouden. Naast een aangifte lagen er toen twee meldingen over hem uit 2020. Door publicaties over de zaak stapten later nog eens drie vermoedelijke slachtoffers naar de politie. Uiteindelijk deden drie voormalige leerlingen van de man aangifte. Zij zouden tussen eind 2011 en eind 2017 tijdens de lessen door V. zijn betast en gestreeld, zowel over als onder hun kleding. Een van de meisjes zei door de muziekleraar te zijn gepenetreerd met zijn vingers. Ze was toen nog geen 12 jaar oud.

De rechtbank vond alle beschuldigingen bewezen en concludeerde op grond van de verklaringen van de slachtoffers en de overeenkomsten die daar op essentiële punten in zaten dat sprake was van „een herkenbaar en gelijksoortig patroon” in de wijze waarop de muziekleraar te werk ging. De getuigenissen van de meisjes - inmiddels jonge vrouwen - noemde de rechtbank „betrouwbaar, consistent en authentiek.” V. heeft zich beperkt tot een ontkenning van alle beschuldigingen. Zowel bij de politie als tijdens de behandeling van de zaak deed hij er het zwijgen toe.

Onopvallend

De muziekleraar kwam niet eerder met politie en justitie in aanraking. Hij mag van de rechtbank geen contact opnemen met de slachtoffers in de zaak en niet in de buurt komen van de plek waar ze wonen. De rechtbank rekende het hem zwaar aan dat hij louter oog had voor zijn eigen seksuele behoeftes en keer op keer het vertrouwen van zijn leerlingen en hun ouders beschaamde, zonder dat hij stilstond bij de schade die hij de jonge kinderen toebracht.

De jonge vrouwen brachten twee weken geleden in indringende slachtofferverklaringen onder woorden wat het misbruik met hen heeft gedaan. Een van hen zei jarenlang lichamelijke klachten te hebben gehad, tot ze in therapie ging. Een ander zei zich nog elke dag vies te voelen, „omdat een man die vijf keer ouder was dan ik mijn lichaam binnendrong.” V. moet hen tezamen ruim 9000 euro aan schadevergoedingen betalen.