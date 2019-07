F-35 gestrand op Volkel

Het jachtvliegtuig was samen met een ander Nederlands exemplaar vanaf de standplaats op Edwards Air Base in Californië naar Nederland gekomen voor een oefening op Vlieland en de daaropvolgende Luchtmachtdagen. Bij aankomst bleek er een defect in de motor.

Een reserveonderdeel was niet voorhanden, aangezien de materieelvoorraden voor de Europese F-35’s nog moeten worden ingericht. Het toestel was volgens de luchtmacht met een ’zo laag mogelijke logistieke voetafdruk’ naar Nederland gekomen. Het onderdeel moest dus uit de VS komen. Die ’logistieke keten’ blijkt nog niet goed te functioneren. Bovendien was er oponthoud bij de douane.

Toch ziet het er naar uit dat de pech inmiddels is verholpen. Het toestel heeft inmiddels een testvlucht gemaakt. Komende maandag, zo’n vier weken na aankomst, gaat het jachtvliegtuig weer terug naar de VS, begeleid door een tankervliegtuig en een F-16, net als bij het toestel dat al eerder terugging.

Eind oktober komt de eerste in Europa geproduceerde JSF aan op vliegbasis Leeuwarden. Voor het eind van het jaar komt de tweede, waarna er elk kwartaal een tot twee toestellen bijkomen. In totaal krijgt de luchtmacht dit jaar acht F-35’s, waarvan er zes gestationeerd worden in de VS voor opleiding en training.