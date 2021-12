Duitse kindermoordenaar in Enschedese woning gearresteerd

De veroordeelde Duitser was sinds dinsdag voortvluchtig. De Nederlandse politie heeft hem in een woning om iets over twaalf uur ’s nachts aangehouden op basis van het internationale aanhoudingsbevel.

Een woordvoerster van de politie Oost-Nederland bevestigt de arrestatie tegen De Telegraaf. „Die aanhouding is heel rustig verlopen, er was geen verzet.” De politie ging met een zogeheten ondersteuningseenheid, vergelijkbaar met een arrestatieteam, de woning in. „Daarbij zijn drie deuren geforceerd. In een van de kamers werd de man daarop liggend aangetroffen. Hij is aangehouden en rustig meegegaan naar ons arrestantencentrum in Borne.”

Gevlucht naar Nederland

De man, die eerder dit jaar al was veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op Nicole Schalla, in 1993, was gevlucht naar ons land nadat zijn elektronische enkelband had gesloopt.

Tekst loopt verder onder de foto

Nicole Schalla was pas 16 jaar oud toen ze in 1993 werd misbruikt en vermoord door Hörstemeier. Sinds woensdag was de Duitse politie op zoek naar haar moordenaar. Hij was samen met zijn 54-jarige partner Doro L. gevlucht, de politie was ook naar haar op zoek. Tegen Hörstemeier was donderdag ook een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd.

Volgens het parket waren er eerder aanwijzingen dat hij zich zou schuilhouden in een appartement in de stad Enschede. Daar werd Hörstemeier samen met zijn verloofde door Nederlandse agenten gearresteerd.

Het onderzoek tegen Doro L. gaat door. De vrouw wordt verdacht van hulp bij de vluchtpoging, maar kon nog niet worden aangehouden omdat er tegen haar vooralsnog alleen een Duits arrestatiebevel loopt en geen internationaal bevel, laat de politie in Münster weten.

Opluchting

Nicole’s vader, Joachim Schalla (70) zei tegen Bild dat hij opgelucht was. „We zijn blij dat de arrestatie zo snel is gegaan. Het is allemaal te vers, we moeten het eerst allemaal verwerken.”

Nicole Schalla werd vermoord teruggevonden op 14 oktober 1993, op minder dan 30 meter van een bushalte, niet ver van haar huis. De politie ging ervan uit dat de dader haar daar had opgewacht. Hij heeft haar verkracht en vermoord.

Pas 25 jaar na het misdrijf werd de werkloze Hörstemeier gearresteerd. De destijds gevonden dna-sporen zijn met de nieuwste technieken opnieuw onderzocht, en daar kwam een match uit.

Levenslang

In januari 2021 veroordeelde de rechtbank van Dortmund hem tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op het schoolmeisje. Hörstemeier was nog steeds vrij toen zijn vonnis maandag definitief werd na een mislukt hoger beroep. De volgende dag sloopte hij zijn enkelband en sloeg hij op de vlucht.

