Binnenland

Belgische minister heeft geen zin in Nederlands ’jojobeleid’

De Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft „absoluut geen zin om in een Nederlands jojobeleid terecht te komen.” De bewindsman reageerde daarmee op het terugdraaien van versoepelingen in ons land, nadat de coronabesmettingen in korte tijd enorm waren gestegen.