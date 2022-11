Jiang Zemin (1926-2022) maakte China tot economische wereldmacht

Staatspersbureau Xinhua maakte het overlijden in een brief aan de Chinese bevolking bekend. In de brief wordt de dood van de oud-president wordt een „ongekend verlies voor onze partij” genoemd.

Deng Xiaoping wordt gezien als de leider die China in staat stelde economisch te groeien, door de poorten naar het Westen open te zetten. Maar het was Jiang die de droom werkelijkheid maakte, nadat hij in maart 1993 werd gekozen tot president. Hij had de pech dat hij weinig charismatisch was, maar gaf prioriteit aan het stimuleren van de economie en wist daarbij de sociale stabiliteit in het land te handhaven.

Mensenrechten

Tijdens zijn staatsbezoeken aan het Westen verdedigde hij voortdurend het harde beleid van zijn land, inclusief de bloedige aanval van het leger tegen betogers op het Tiananmen-plein in juni 1989. Aan de andere kant was hij ook altijd bereid te praten over mensenrechten.

De afgestudeerd elektrotechnicus leek lange tijd eveneens een serieus vechter tegen corruptie. Maar nadat de echtgenote van een goede vriend in een smokkelaffaire terecht was gekomen, wendde hij zijn macht aan om zijn naasten te beschermen. Dat leverde zijn imago een geweldige deuk op.