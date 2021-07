Archeologen vinden zeldzame Romeinse weg in Betuwe, onderzoekers zijn verrast

Waterschap Rivierenland is bezig met de versterking van 15 kilometer Waaldijk tussen Wolferen en Sprok in de Over-Betuwe. Het was vooraf bekend dat er mogelijk Romeinse of andere archeologische resten zouden liggen. Eerder werden al een skelet en een boerenerf van 2000 jaar oud gevonden. Maar de vondst van de weg en het kanaal was volgens de onderzoekers een verrassing.

Skelet van mogelijk 2000 jaar oud. Ⓒ WATERSCHAP RIVIERENLAND

Nijmegen was een belangrijke en grote vestigingsplaats in de Romeinse tijd. Opgravingen in die stad zijn dinsdag door Unesco uitgeroepen tot werelderfgoed als onderdeel van de Neder-Germaanse limes. De archeologen denken dat de weg en het kanaal een verbinding vormden tussen de legioenen in Nijmegen en Romeinse soldaten die langs de Rijn waren gelegerd. Schepen konden zwaar bouwmateriaal en voedsel vervoeren. In de buurt van Nijmegen is ook al eens een Romeins schip blootgelegd.