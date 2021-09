Fietsster omgekomen na botsing met busje in Harkema

Binnenland

Dode aangetroffen in woning Heerlen: politie gaat uit van misdrijf

De vrouw die op woensdagochtend 8 september in een flatwoning in Heerlen dood werd gevonden, blijkt door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. Volgens de politie is de 55-jarige vrouw al op 2 of 3 september in haar woning aan de Laurierstraat om het leven gebracht.