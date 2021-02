Bam (4) uit Hoogezand werd doodgereden door 18-jarige bestuurder zonder rijbewijs

De politie Noord-Nederland benadrukt dat na het sporenonderzoek van woensdagmiddag de verkeersanalisten nog veel werk te doen hebben. „Feitelijk is het onderzoek pas sinds woensdagmiddag bezig, het is nog vers”, aldus zegsman Paul Heidanus. „Onze specialisten brengen alles in kaart.” Daarmee moet helder worden wat er precies is gebeurd. De politie roept donderdag getuigen zich op te melden. De verdachte is afkomstig uit Hoogezand. Volgens buurtbewoners zaten er mensen bij hem in de auto, waaronder mogelijk zijn moeder.

Het drama voltrok zich aan de Neptunus, op steenworp afstand van het huis van het overleden jongetje. Bam (uitspraak Bem) zou achter een bal zijn aangerend en werd geschept door de auto. Op de plek van het ongeval worden doorlopend knuffels, bloemen, kaarten, tekeningen neergelegd en kaarsjes aangestoken.

Tranen bij grote broer

Broer Jay (9) laat zijn tranen de vrije loop als hij een beer en bloemen bij de gedenkplek voor zijn overleden broertje brengt. Hij wordt vergezeld door een oom en tante. Ze zetten een mooie foto van Bam erbij. De verdrietige familie wordt gecondoleerd door huilende buurtbewoners. Iedereen is aangeslagen. „Zo zie je maar weer hoe kwetsbaar het leven kan zijn”, verzucht een buurvrouw verdrietig.

Ⓒ DVHN/Ina Reitzema

De directrice van de Nico Bulderschool, pal naast de plek van het ongeluk, komt langs en probeert Jay te troosten. Hij gaat er naar school, zijn overleden broertje zat er op de kleuterschool. „We zijn in gedachten bij de familie. Dit is heel erg en we zijn heel erg geschrokken”, zegt het zwaar aangeslagen schoolhoofd. Of de school iets gaat organiseren voor leerlingen en ouders is nog onduidelijk. Ze is niet in staat daar iets over te zeggen.

Slachtofferhulp

Burgemeester Aadriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen spreekt van een ’drama waarvoor woorden tekort schieten’. Direct na het ongeluk woensdagmiddag is slachtofferhulp ingezet voor buurtbewoners die getuige waren van het drama. „Het was rond 16 uur en prachtig weer. Er waren veel mensen op straat”, aldus Hoogendoorn.

Hij heeft nog geen contact gehad met de ouders van het overleden jongetje. „Als je dit als ouder overkomt stort je wereld in.”