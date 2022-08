Uitzonderlijk lange hittegolf Hupsel voorbij, ook eind aan andere hittegolven

Volgens het weerbureau duurde een regionale hittegolf slechts drie keer nog langer. Het record staat op 29 dagen op naam van Hupsel en Twente en dateert uit 2018.

Bijna alle weerstations in Nederland konden deze maand een hittegolf noteren. Alleen op Vlieland, Terschelling, Leeuwarden, Lauwersoog en in Den Helder werd niet aan de voorwaarden voor een hittegolf voldaan. Op verschillende plekken was ook sprake van een tweede regionale hittegolf, zoals in Deelen, Volkel, Arcen en Twente. Aan al deze hittegolven is nu een einde gekomen omdat het door het bewolkte weer nergens in Nederland zomers warm is geworden.

Het Limburgse Arcen is nog steeds bezig aan een recordreeks warme dagen. Het is al de 86e dag op rij met een maximumtemperatuur van 20 graden of meer. Volgens Weeronline wordt die reeks nog langer. Koelere zomerdagen met maxima onder 20 graden zitten er de rest van deze maand niet meer in en ook in de eerste week van september lijkt het kwik in Noord-Limburg dagelijks boven 20 graden uit te komen.