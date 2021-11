’Ome Sjaak’ uit Berkhout eerder dit jaar doodgeschoten bij woningoverval

Volgens politiewoordvoerder Koos Venema is Groot die fatale nacht wakker geworden toen een groep overvallers met geweld diens woning binnendrong en heeft er een worsteling plaatsgevonden. Daarbij is Groot doodgeschoten.

De politie vermoedt dat Groot geconfronteerd is met een groep agressieve overvallers die achter meer gewelddadige overvallen zit. En in wisselende samenstelling actief is in het gebied tussen Alkmaar en Hoorn.

Wapen gevonden

Het vuurwapen waarmee Sjaak Groot om het leven is gebracht, is onlangs aangetroffen tijdens recent onderzoek. Ballistisch onderzoek wijst uit dat Groot hiermee gedood is. Dinsdagavond werd bekendgemaakt dat de politie over camerabeelden beschikt van de auto waarin de overvallers vermoedelijk reden. Zij arriveerden er rond 02.40 die nacht mee aan bij de woning aan het Oosteinde in Berkhout.

,,Waarschijnlijk hoorde Groot dat de mannen probeerden binnen te komen en volgde daarop een confrontatie. Een paar minuten nadat getuigen een luide knal hoorden, scheurden de verdachten in de auto weg in de richting van Spanbroek’’, aldus woordvoerder Koos Venema. De vluchtroute ging via de Slagterslaan richting Spierdijk naar Spanbroek.

De politie gaf dinsdagavond beelden vrij van een man die, die vroege ochtend van maandag 14 juni, rond 03.00 uur over het Oosteinde liep. Hij zou ’mogelijk betrokken geweest kunnen zijn bij de overval’. ,,De man is waarschijnlijk naar het NS-station in Hoorn gelopen, waar hij later in een bus of trein kan zijn gestapt’’, aldus Venema.

Broekspijp

Van de persoon in kwestie zijn beelden beschikbaar. Opvallend is een wit motief op het dijbeen van een van de broekspijpen.

Groot stond bekend als een behulpzame man die Amerikaanse auto’s restaureerde en erin handelde. Volgens de politie werd er vermoed dat hij contant geld in huis had.