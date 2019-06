’Dit is Nederland op z’n best’

„We gaan mensen verleiden om mee te doen”, zei Wiebes vrijdag tijdens de presentatie van het ruim tweehonderd pagina’s tellende akkoord vol groene maatregelen. „Dat betekent niet dat er geen dingen gaan veranderen. Ergens in komende dertig jaar gaat u huis op een andere manier verwarmd worden.”

Wiebes doet de belofte dat mensen geholpen worden om van deze verandering ’financieel geen last te krijgen’. De plannen van Ed Nijpels voor automobilisten zijn voor een groot deel in de prullenbak geëindigd. Het is wel de bedoeling dat mensen in 2030 alleen nog maar elektrische auto’s kunnen kopen. „Maar we gaan mensen nu niet uit hun fossiele auto jagen.”

De minister nam tijdens de persconferentie uitgebreid de tijd voor een felicitatieronde voor alle onderhandelaars. Richting Ed Nijpels zei Wiebes: „Ed, we hebben elkaar zo vaak gezien. Je hebt op Economische Zaken een stretcher.”

Boeren

CU-minister Schouten (Landbouw) kondigde aan dat de landbouw meer gaat doen voor het klimaat dan is afgesproken in het akkoord van Ed Nijpels. De Telegraaf onthulde eerder deze week dat er bijna een miljard euro is om de veestapel in te krimpen en boeren te helpen om groener te worden.

Rekeningrijden

D66-staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) mocht aan Nederland uitleggen waarom het kabinet het regeerakkoord negeert en alsnog instemt met voorbereidingen voor de invoering van rekeningrijden.

„Het is onvermijdelijk dat we in de toekomst op een andere manier belasting moeten ophalen”, stelt Van Veldhoven. „We gaan het onderzoeken en voorbereiden zodat het kan worden ingevoerd in 2026.”