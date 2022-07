Nederlandse drugscrimineel doodgeschoten voor Antwerpse woning van lid beruchte familie

De dodelijke schietpartij speelde zich vrijdagavond af op de hoek van de Van Cortbeemdenlei en de Albert Bevernagelei. Buurtbewoners hoorden hoe een aantal mannen met elkaar in gesprek waren, schrijft de Gazet van Antwerpen. De mannen hadden een opvallend Nederlands accent, en in de buurt stonden ook een aantal auto’s met Nederlandse nummerplaten. Het gesprek ontaardde op een zeker moment in een verhitte discussie, waarbij flink werd geschreeuwd, vertelt een buurman aan het Belgische medium. „Vervolgens liepen mensen weg en keerden weer terug. Toen vielen er plots schoten.”

Een van de Nederlanders die bij de discussie betrokken waren, kreeg een aantal kogels in het lijf. Hij overleed ter plaatse. Getuigen zagen twee mannen wegvluchten na de daad. Eén voertuig met Nederlandse kentekenplaten, bleef achter in de straat.

Politie en justitie laten voorlopig niet veel los over de feiten, maar alles wijst erop dat de schietpartij het gevolg is van een conflict in het drugsmilieu, schrijft de Gazet van Antwerpen. Het slachtoffer is een beruchte Nederlandse drugscrimineel R.G, die een bekende is van de politie wegens een 60-tal drugsdelicten. De fatale schietpartij vond bovendien plaats voor de woning van een familielid van de in België beruchte drugscrimineel Hakim E.Y., ook bekend onder zijn bijnaam Turtle, vanwege zijn langzame tred.

De woning van het lid van de Turtle-familie is afgeschermd met een hekwerk en hangt vol bewakingscamera’s. Op de gelijkvloerse verdieping zou een soort gym zijn ingericht, schrijft de Gazet, die door de „familie” als een ontmoetingsplaats wordt gebruikt.