Aantal coronapatiënten daalt licht, wel meer nieuwe besmettingen

Het laatste besmettingscijfer is wel lager dan het gemiddelde van de afgelopen week. Dat ligt op ruim 7700 positieve testresultaten per dag.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 2131 coronapatiënten, 28 minder dan dinsdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met 27 naar 696. Onder hen zijn acht mensen die in Duitsland in het ziekenhuis liggen, evenveel als dinsdag.

De ziekenhuizen hebben momenteel nog ongeveer 2000 bedden op verpleegafdelingen en intensive cares beschikbaar, zowel voor coronapatiënten als voor mensen met andere klachten. Dat komt neer op gemiddeld minder dan twintig bedden per ziekenhuis.

Zes mensen zijn in de afgelopen 24 uur verplaatst naar andere regio’s, het laagste aantal sinds half december. In september begon de verspreiding, die de druk op ziekenhuizen moet helpen verlichten. Sindsdien zijn 1997 patiënten verdeeld over het land. Het is niet bekend hoeveel mensen een plek hebben gekregen in een ander ziekenhuis in de eigen regio.

Het aantal aan Covid-19 gerelateerde sterfgevallen steeg met 175. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal (mede) aan het coronavirus zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas later geregistreerd. Dinsdag registreerde het RIVM 152 sterfgevallen.

Sinds het begin van de uitbraak zijn in Nederland 841.238 mensen positief getest. Als het virus zich in het huidige tempo blijft verspreiden, komt het aantal bevestigde besmettingen eind januari uit boven een miljoen.