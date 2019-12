Britse uit protest Duits

„Onmiddellijk na het referendum besloot ik Duits te worden,” vertelt de correspondent van de krant The Guardian in Berlijn. „Ik voelde me hulpeloos, mijn man en kinderen zijn Duits. Ik werd er zelfs een beetje depressief van, moest huilen. Groot-Brittannië is een zinkend schip, ik vertrouw de politici met hun fake news en leugens niet. Ze hebben geen ideeën hoe de problemen van de Brexit op te lossen.”

255 euro en een taaltest

Na een lang traject kwam Connolly voor 255 euro en een taaltest van negentig euro in het bezit van een Duits paspoort.

Maar de formele inburgering viel wat tegen: „Echt een anti-climax.”

Volkslied en glaasje Sekt

Connolly’s dochter dacht dat kanselier Angela Merkel haar moeder bij de ceremonie een paspoort zou geven: „We moesten in een zaaltje in Potsdam meezingen, toen een cd met het volkslied werd opgezet. Ik kreeg een roos en een glaasje Sekt.”

Desondanks wilde Connolly toch Duitse worden. Waarom eigenlijk, naast het feit dat haar gezin de Germaanse taal spreekt? ,,Ik hou van de typische gemoedelijkheid, die je ook hebt in de Oost-Duitse datsja’s met hun Hollywood-schommels. Die hebben een soort kapsel, die je tegen de elementen en ongewilde storingen beschermt.“

En ze adoreert de strandmanden aan de Baltische Zee, vervolgt de journaliste, waar badgasten tegen wind en weer schuilen.

Het Duitse paspoort zorgde voor een familieconflict met haar ouders, die nu wel voor de Brexit zijn. „Mijn moeder stemde voor, vanwege de immigratie. En mijn pa verwijt me paspoorten te verzamelen.”