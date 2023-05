Water Canal Grande in Venetië kleurt groen

Zondag kleurde het water bij de Rialtobrug ineens fluorescerend groen Ⓒ ANP / Associated Press

VENETIË - Een glinsterende groene vloeistof in het beroemde Canal Grande in Venetië heeft voor consternatie gezorgd in de Italiaanse stad. Zondag kleurde het water bij de Rialtobrug ineens fluorescerend groen. Onduidelijk is waardoor dat is gebeurd.