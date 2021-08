Ex-assistent dient klacht in tegen gouverneur Cuomo van New York om betasting borst

De vrouw, wiens naam niet openbaar is gemaakt, is de voormalige naaste medewerker van Cuomo die onderzoekers van de staat New York vertelde dat Cuomo een keer haar borst heeft betast. Het voorval zou in Cuomo’s ambtswoning hebben plaatsgevonden en is de ernstigste van de beschuldigingen van seksuele intimidatie waarmee hij wordt geconfronteerd.

De voormalige assistent was een van de minstens elf vrouwen die volgens de openbare aanklager van New York, Letitia James, seksueel werden lastiggevallen door Cuomo. De gouverneur verzet zich tegen wijdverbreide oproepen om af te treden, onder meer van de Amerikaanse president Joe Biden, en staat een afzettingsprocedure (’impeachment’) te wachten in het parlement van de staat New York.