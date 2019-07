Stembussen voor opvolger premier May gesloten

Wie mag May opvolgen? Ⓒ REUTERS

LONDEN - In Groot-Brittannië is het stemmen over de opvolging van premier Theresa May om 17.00 uur (plaatselijke tijd) formeel beëindigd. De circa 160.000 leden van haar Conservatieve Partij mochten zich de afgelopen weken per post uitspreken over wie haar moet vervangen als partijleider en minister-president.