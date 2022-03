Vermoedelijk dronken man zet auto midden op A17 stil

De agenten reden rond 21.00 uur over de snelweg toen ze plotseling het voertuig zagen stilstaan. Ze moesten, net als een andere automobilist, een noodstop maken om een ongeluk te voorkomen.

„De stilstaande auto had geen alarmlichten aan. De politiemensen zetten direct het blauwe zwaailicht van hun politieauto aan om het overige achteropkomende verkeer te waarschuwen en liepen daarna naar de stilstaande auto.”

In het voertuig zat een veertigjarige man uit Ridderkerk. Hij reageerde nauwelijks op de agenten. „Een van hen heeft de man vervolgens met kracht uit de auto gehaald en in de berm gezet, terwijl de andere agent de auto van de man de berm in duwde. In de auto rook het sterk naar alcohol.”

De eerste blaastest leek erop te wijzen dat de man inderdaad onder invloed was. Op het politiebureau werd hij echter steeds agressiever en maakte hij de ademanalyse niet af. Ook weigerde hij mee te werken aan een bloedproef. „Toen hij probeerde de agent te slaan, is hij in de cel gezet, waar hij de nacht heeft doorgebracht. Hij wordt zondag verhoord.”