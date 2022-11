Laagste aantal mensen met corona in ziekenhuis in bijna een maand

De cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maken geen onderscheid tussen mensen die wegens coronaklachten zijn opgenomen en mensen die andere problemen hebben en toevallig ook besmet bleken.

De bezetting in de ziekenhuizen daalt doordat de instroom daalt. In de afgelopen dag zijn 94 positief geteste mensen in een ziekenhuis beland. Dat is het laagste aantal sinds 26 september.

Daling van aantal nieuwe coronagevallen zet door

Het aantal positieve coronatests daalt voor de derde week op rij en ook de ziekenhuizen krijgen het steeds rustiger. De najaarsgolf zwakt af. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dat door „opgebouwde immuniteit” door herhaalprikken en door mensen die nog antistoffen hebben na de zomergolf. De herfstvakantie in het midden en zuiden van het land speelt volgens het RIVM geen rol, want ook in verpleeghuizen daalt het aantal gevallen, en de ouderen daar gaan over het algemeen niet op vakantie.

Het RIVM registreerde in de afgelopen zeven dagen 12.311 positieve tests. Dat is 30 procent minder dan een week eerder, en dat betekent de snelste daling sinds begin augustus, twaalf weken geleden.