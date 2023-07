Bodybuilder (33) overleden na ongeluk in sportschool

Vicky was bekend op Bali als bodybuilder, personal trainer en voedingsadviseur. Maar op zaterdag 15 juli ging het mis in de sportschool in Denpasar. Daar was hij aan het squatten met meer dan 180 kilo (!), maar het lukte hem niet om de oefening te voltooien. Hij viel voorover en het volle gewicht knalde tegen zijn achterhoofd, waardoor hij zijn nek brak. De ’spotter’, de man die het gewicht moest begeleiden, wist het ongeluk niet te voorkomen. Uiteindelijk overleed Vicky in het ziekenhuis.

Een van zijn vrienden omschreef hem als een „inspiratie”, vanwege zijn kennis over sporten en voeding. Ook de sportschool waar Vicky vaak te vinden was, liet op Instagram weten dat ze hem zullen gaan missen.