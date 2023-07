Zeker 40 doden bij bomaanslag in Pakistan

De Pakistaanse televisie toonde beelden van de plaats van het drama in Khar, in het noordwesten van het land, met veel lijken, bloedende slachtoffers en toegesnelde hulpverleners. De personen die er het slechtst aan toe zijn, werden met helikopters overgebracht naar ziekenhuizen in de provinciehoofdstad Pesjawar. De verwachting is dat het dodental nog verder zal oplopen onder de gewonden zijn er zeker 15 zeer ernstig aan toe.

De bijeenkomst vond plaats in de stad Khar, de hoofdstad van de noordwestelijke regio Bajur. De manifestatie zou in eerste instantie gehouden worden in een hal in de buurt van een markt, maar later werden er tenten geplaatst vanwege de hoge opkomst. Partijleden met wapenstokken zorgden voor de beveiliging. Toen er een hooggeplaatste functionaris werd aangekondigd, ging de bom af.

De verantwoordelijkheid voor de terreurdaad is nog niet opgeëist. Aanhangers van JUI-F waren in het verleden vaker doelwit van aanslagen. Daarvan waren er de afgelopen jaren veel in Pakistan. Onder anderen leden van de Pakistaanse Taliban en de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) claimden erachter te zitten.

’Staatsvijanden’

JUI-F is een belangrijke religieuze partij in Pakistan en maakt onderdeel uit van de regeringscoalitie. De premier van Pakistan, Shebax Shariff veroordeelde de aanslag en noemde de daders „vijanden van Pakistan” en beloofde hen „te vernietigen.” Hij zei verder dat „deze terroristen het voorzien hebben op de islam, de koran en Pakistan.”

Jamiat Ulema-e-Islam is de politieke partij van Maulana Fazlur Rehman. Hij geldt als een hardliner en is aanhanger van de fundamentalistische Taliban, die in Afghanistan de macht hebben. Rehman was niet aanwezig bij de bijeenkomst.

De regio Bajur was vroeger een veilige haven voor islamitische militanten. De afgelopen jaren voerde het leger volop aanvallen uit op het gebied om de militanten te verdrijven. Maar extremistische strijders vallen nog geregeld ordetroepen en burgers aan.