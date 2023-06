Brussel wil knip trekken voor migratiedeal met Tunesië: pakket van honderden miljoenen op tafel

Het trio wil graag dat het Noord-Afrikaanse land gaat helpen bij het stoppen van de illegale migratiestroom naar met name Italië. Met 100 miljoen euro voor grensbewaking en afspraken over terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers moet er een einde komen aan de chaos. De afgelopen maanden gebruikten mensensmokkelaars massaal de Tunesië-route.

Tijdens het bezoek zondag is er nog geen deal bereikt. Er is wel een flink pakket op tafel gelegd. Voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie deed een deel van het voorstel uit de doeken na afloop van de ontmoeting met de Tunesische president. Het gaat onder andere op termijn om gunstige leningen van een bedrag tot 900 miljoen euro en op korte termijn komt er uit Brussel al 150 miljoen euro voor economische ontwikkeling.

„We willen onze handelsovereenkomst moderniseren”, kondigde het EU-kopstuk verder aan. Met name in groene energie, productie van waterstof en het digitale domein ziet Brussel kansen. Verder wil de Europese Commissie via het Erasmus-programma studentenuitwisseling mogelijk maken en wil ze met Tunesië kijken naar vormen van legale migratie. In de Tweede Kamer liggen bestaande Brusselse initiatieven voor het mogelijk maken van legale migratie uit Noord-Afrikaanse landen gevoelig, een meerderheid is daartegen.

Internationale migratietop

De Italiaanse premier Meloni kondigde verder een internationale migratietop in Rome aan. Premier Rutte wil op korte termijn een handelsmissie organiseren om de economische banden tussen Nederland en Tunesië te versterken. Tijdens de missie ligt de focus onder andere op landbouw, watermanagement, energie en toerisme.

De drie leiders benadrukken dat de voorstellen nog verder moeten worden uitgewerkt. De Europese Unie en Tunesië willen voor het einde van de maand een deal bereiken, zo valt te lezen in een verklaring. De Tunesische president Saied was niet aanwezig bij de verklaring van de Europese delegatie. Hij was vooraf sceptisch over een migratiedeal. „De oplossing zal niet ten koste gaan van Tunesië”, zei het staatshoofd zaterdag tijdens een bezoek aan een haven waar veel migrantenboten vertrekken. „We kunnen geen bewaker zijn van hun landen.”

Het Noord-Afrikaanse land kan ondertussen zelf wel wat hulp gebruiken. De bodem van de schatkist is al lange tijd in zicht. Een miljardenlening van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is afgewezen vanwege de strenge hervormingseisen. Een Italiaanse minister gaat binnenkort naar het IMF-hoofdkwartier in Washington om te kijken of er valt te praten over soepelere voorwaarden.