Zoeken naar ruimte aan zee: ’Gekkenhuis’

Maartje, Linde en Tess (v.l.n.r.) genieten van een tropische stranddag. Ⓒ serge LIGTENBERG

Heel Holland bakt zaterdag in Scheveningen. Boven de kust zweeft een stuntvliegtuigje met de tekst ’houd 1,5 meter afstand’, handhavers kijken ondertussen met scherp oog of de coronamaatregelen nageleefd worden. Op de stranden van de grootste en populairste badplaats is het ouderwets druk, maar ingrijpen lijkt (nog) niet nodig.