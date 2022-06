Onafhankelijk onderzoek grensoverschrijdend gedrag politievakbond

Voormalig voorzitter Gerrit van de Kamp legde half februari zijn werk neer na anonieme meldingen over vermeend grensoverschrijdend gedrag. In maart hervatte hij zijn werk als voorzitter van de ACP. Uit onderzoek zou toen niet zijn gebleken dat hij zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Een maand later legde hij om gezondheidsredenen zijn voorzitterschap neer. De leden van de vakbond hebben woensdag Wim Groeneweg benoemd tot nieuwe voorzitter.

Bekijk ook: Voorzitter Van de Kamp van politiebond ACP stopt om gezondheid