Latino’s willen welvaart

Demonstranten in de Chileense hoofdstad Santiago gebruiken straatmeubilair als bescherming tegen een waterkanon. Ⓒ Foto’s AFP, Sandra Korstjens

Sao Paulo - Sommigen noemen het al de Latijns-Amerikaanse lente. Van Chili tot Colombia en van Ecuador tot Bolivia: Latijns-Amerika wordt al wekenlang geteisterd door hevige protesten. Daarbij vielen tientallen doden en honderden mensen raakten gewond. „We denken dat economische groei altijd goed is, maar dat is niet per se het geval.”