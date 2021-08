Premium Het beste van De Telegraaf

Sein op groen voor publiek? ProRail op scherp voor Dutch Grand Prix: alles uit de kast getrokken

Door Gijsbert Termaat

Het station van Zandvoort is zo aangepast dat er heel veel publiek veilig de trein kan nemen. Ⓒ ANP/HH

Zandvoort - Raceminnend Nederland zit in grote spanning of het kabinet vrijdag definitief het groene licht geeft voor publiek bij de Dutch Grand Prix, waar Max Verstappen op zijn thuiscircuit in Zandvoort hoopt te excelleren. Intussen zet ProRail zich al schrap om het drukke treinverkeer in goede banen te leiden.