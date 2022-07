Rijdende lijkwagen verliest doodskist

Beelden van de kist circuleren op sociale media en zorgen voor veel afschuw. Er luidt daarnaast één belangrijke hoofdvraag: was de kist leeg of niet?

Deze vraag is vooralsnog onbeantwoord. Ondertussen staat de begrafenisondernemer lijnrecht tegenover een bezorgde man die ervan overtuigd is dat zijn familielid in die kist ligt.

Volgens de Poolse zender TVN24 zei de man dat zijn overleden familielid recent in exact dezelfde kist was geplaatst. Het uitvaartcentrum beweert dat de kist leeg was.

Volgens de zender zorgde de gevallen kist voor een gevaarlijke situatie op de weg. Automobilisten moesten vol op de rem. De politie doet momenteel onderzoek naar de zaak.