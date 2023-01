Premium Het beste van De Telegraaf

Biden verder in het nauw door rondslingerende papieren

Door Jan Postma Kopieer naar clipboard

Behalve deze prachtige klassieke Corvette had Biden geheime documenten in zijn garage. Ⓒ ANP / Polaris Images

Washington - De kritiek op president Biden zwelt aan na de vondst van nog eens vijf vertrouwelijk documenten in zijn huis in Delaware zaterdag. Biden heeft heel wat moeilijke vragen te beantwoorden na de vondst van documenten in een oud kantoor, Bidens huis en nota bene zijn garage. Wat de aangestelde speciaal aanklager ook gaat bepalen: de politieke schade is nu al groot.