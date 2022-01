Ook in New York werd vrouw onder metro geduwd, maar zij overleefde het niet

Het toppunt van zinloos geweld, zo noemt NYPD-commissaris Keechant Sewell het incident dat zaterdag gebeurde in New York. Het toont opvallend veel gelijkenissen met de weerzinwekkende aanslag op een vrouw vrijdagavond in Brussel.

Viel eerst andere vrouw lastig

Volgens de politie gebeurde het incident rond 9.40 uur bij het station van Times Square in New York. Op beelden van de bewakingscamera’s is te zien dat de dader op het perron staat. Eerst valt hij een andere vrouw lastig. Maar zij weet te ontkomen. Maar ze ziet kort daarna wel hoe hij een andere vrouw op het spoor duwt net op het moment dat er een metro komt aangereden, zegt politiechef Jason Wilcox.

Het incident in New York is bijna indentiek aan het ongeluk in Brussel afgelopen vrijdagavond. Het verschil is alleen dat de bestuurder van de metro in Brussel net op tijd kon remmen, waardoor het toestel vlak voor de vrouw tot stilstand kwam.

Dat lukte de bestuurder in New York helaas niet. De vrouw kwam onder de metro terecht en was op slag dood.