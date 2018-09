Griepgolf teistert Nederland al 13 weken

Ⓒ ANP XTRA

UTRECHT - De griepgolf in Nederland is nog altijd niet voorbij. Het is de dertiende week op rij dat veel mensen op bed liggen met griepachtige klachten, blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Dat is veel langer dan normaal. Gemiddeld duurt een griepepidemie negen weken.