Schip verliest containers boven Ameland

De containers zijn van het schip OOCL Rauma gevallen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De containers sloegen 43 kilometer ten noorden van Ameland overboord. Volgens de Kustwacht voer het schip op dat moment ’buiten de verkeersbaan’. Momenteel staat er op zee windkracht 8 vanuit het westen.

De Kustwacht stuurt een schip en een vliegtuig naar het gebied om de containers te lokaliseren. In één container zit papier. De inhoud van de andere containers is nog onduidelijk.

Het schip is afkomstig vanuit de haven van Kotka (Finland) en is op weg naar Rotterdam.

Het schip is 179 meter lang en 27 meter breed. Het vaartuig kan 1425 containers vervoeren. Dat is aanzienlijk kleiner dan de MSC Zoe die ruim 19.000 containers kan vervoeren en in januari 2019 bijna 300 containers verloor ten noorden van Ameland en later nog eens 45 boven Borkum. Goederen uit die containers spoelden gedurende enkele maanden aan op de stranden van de Waddeneilanden.