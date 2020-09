Is een tweede lockdown nog te voorkomen?

Regionale maatregelen treffen voorlopig vooral de grote steden, zoals Rotterdam, waar de horeca met een avondklok te maken heeft. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Op dit moment lijken het vooral de jongeren die op sportclubs, scholen en in studentenhuizen besmet raken met het Covid-19-virus. Maar daarop moeten we ons niet fixeren, zegt Marion Koopmans, hoogleraar virologie en lid van het Outbreak Managment Team. „Als je de jongeren uit de statistieken haalt, zie je in álle leeftijdsgroepen de besmettingen oplopen.”