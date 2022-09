Doorbraak in coldcase gewelddadige dood baby Sem Vijverberg in 2006: vrouw opgepakt

De baby lag in het bevroren ijs van de ‘Kapperskolk’ in Doetinchem. Het jongetje bleek door fors geweld om het leven te zijn gekomen. Na de vondst van de baby werd een groot onderzoeksteam op de zaak gezet. Onder de naam TGO Jako probeerde het team te achterhalen wie de ouders waren van het pasgeboren jongetje en wie er verantwoordelijk was voor zijn dood.

Het dood gevonden jongetje kreeg een naam: Sem Vijverberg. Een van de kinderen die de jongen heeft gevonden, vond Sem een leuke naam. De achternaam Vijverberg is een verwijzing naar het stadion van de Doetinchemse voetbalclub de Graafschap.

Alle inspanningen hebben nooit geleid naar een verdachte. Ook de identiteit van de ouders van Sem is nooit bekend geworden. Maar nu is er alsnog een doorbraak. Na een grote mediacampagne in 2021 zijn ongeveer tachtig tips binnengekomen die zijn onderzocht. Eén van de tips is anoniem doorgegeven en bevatte gerichte informatie. Naar aanleiding van deze tip kreeg het coldcaseteam Oost-Nederland de vrouw in beeld. „Eén tip maakte het verschil”, meldt de politie hierover.

Verdere informatie over deze zaak wordt op dit moment niet gedeeld. Het gaat om een vrouw uit Doetinchem. Een DNA-onderzoek moet uitsluitsel geven of zij de moeder is.