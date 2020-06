Eerste helft van dit jaar zonnigste ooit

Het jaar begon somber, met in januari en februari minder zonuren dan gemiddeld. De zon scheen toen 121 uur tegen 147 uur gemiddeld. Vanaf maart veranderde dat en liet de zon zich veelvuldig zien. Dat resulteerde in een recordzonnige lente met gemiddeld 805 uur zon. Normaal schijnt de zon van 1 januari tot en met 30 juni 517 uur.

De eerste helft van 2020 was niet alleen zonniger, maar ook een stuk warmer dan anders. Met uitzondering van de maand mei waren alle maanden dit jaar tot nu toe zacht tot zeer zacht. De gemiddelde temperatuur komt uit om 10,3 graden, terwijl dat normaal gesproken 8,4 graden is. Dit jaar staat daarmee op een derde plek in de ranglijst sinds de start van de metingen in 1901.

Wat betreft neerslag is 2020 tot nu toe iets aan de droge kant. Gemiddeld viel wat minder neerslag dan gebruikelijk in de eerste maanden, 355 millimeter tegen 368 millimeter normaal. Hoewel februari bijzonder nat was, waren april en mei juist extreem droog. Juni was dan weer aan de natte kant, maar deze neerslag viel vooral tijdens lokale regen- en onweersbuien. Daardoor zijn de regionale verschillen groot.