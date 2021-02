LIVE | De Jonge nu ’in beklaagdenbankje’ om GGD-lek

Medische gegevens over coronatesten, adressen, telefoonnummers en zelfs burgerservicenummers belandden op straat en werden doorverkocht.

De minister moest vorige week tijdens het wekelijkse Vragenuurtje al tekst en uitleg geven over het schandaal, maar hij wist de Kamer niet gerust te stellen. Uit een brief van de CDA-bewindsman aan de Kamer blijkt bovendien dat zijn eerdere uitleg tijdens het Vragenuurtje op meerdere punten onjuist was.

Meerdere politieke partijen hebben een appeltje met de minister te schillen. D66-Kamerlid Kees Verhoeven noemt de datahandel ’grootschalig en schokkend’. Hij vindt dat er sprake is van ’structureel falen’. Op Radio 1 zei Verhoeven dat De Jonge „tegen de grenzen van zijn geloofwaardigheid aanloopt.” Maar het probleem is groter, vindt de D66’er. „We moeten stoppen met stapelen van incidenten en het databeheer bij de overheid structureel verbeteren.”

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vindt dat De Jonge te laconiek heeft gereageerd op het lek waardoor de gegevens van 8 miljoen Nederlanders mogelijk op straat zijn beland. „Het is kwalijk dat criminelen bij de data konden, maar het is schandalig dat signalen zijn genegeerd.” Het ondermijnt het vertrouwen, zeker omdat er ook op andere fronten fouten zijn gemaakt. „Het roept de vraag op of het deze minister niet over de schoenen loopt.” Misschien moeten andere bewindslieden op het departement van Volksgezondheid taken van De Jonge overnemen, suggereert Kuiken.

SP-Kamerlid Maarten Hijink zegt begrip te hebben voor de snelheid waarmee de GGD hun ict-systemen moesten aanpassen voor het testen. „Maar als er dingen misgaan, dan mag dat niet worden weggemoffeld.” Al vanaf afgelopen zomer werden signalen gemeld over de gemakkelijke toegang die medewerkers hadden tot persoonlijke gegevens, zoals bsn-nummers. „Hoeveel data zijn er nu eigenlijk gestolen? Van tienduizenden? Van miljoenen? Wanneer krijgen we daar iets van te horen? En belangrijker: wanneer krijgen de mensen daar van te horen?”

Het GGD-lek is niet het enige probleem op het bordje van de coronaminister. Hij ligt ook onder vuur vanwege de tergend trage uitrol van vaccinaties. Donderdag wordt daar in de Kamer over gesproken, tijdens een debat over de nieuwe coronabesluiten die het kabinet dinsdag openbaar maakte.

De GGD heeft naar aanleiding van het datalek in haar systemen stappen genomen. Een functie waarmee de informatie van duizenden mensen tegelijk kon worden geëxporteerd uit het systeem, werd uitgezet. Ook is het niet langer mogelijk om via een printfunctie grote hoeveelheden data uit te draaien. Behalve De Jonge moet ook minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) verantwoording afleggen voor het datalek.