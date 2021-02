LIVE | De Jonge wil geschaad vertrouwen herwinnen na GGD-lek

Volgens hem is door het debacle vertrouwen in hem geschaad. „Mij is alles eraan gelegen om het vertrouwen te herwinnen.” Hij noemt het ’ernstig’ dat door het voorval mensen misschien huiveriger zijn geworden om zich te laten testen. „Dat betreurt het kabinet zeer.”

Door het stof gaat hij voor zijn eerdere uitspraak dat ’tegen misdaad geen kruid gewassen zou zijn’. Inmiddels erkent hij dat hij het dieven wel degelijk moeilijker had kunnen maken door privédata beter te beschermen.

De kwestie draait om de beroerde beveiliging van gegevens van mensen die zich op corona hebben laten testen. GGD-systemen bleken zo lek als een mandje. Hierdoor belandden medische gegevens over coronatesten, adressen, telefoonnummers en zelfs burgerservicenummers op straat. Dieven, zo is vastgesteld, hebben ze doorverkocht.

Onjuist

De minister moest vorige week tijdens het wekelijkse Vragenuurtje al tekst en uitleg geven over het schandaal, maar hij wist de Kamer niet gerust te stellen. Uit een brief van de CDA-bewindsman aan de Kamer blijkt bovendien dat zijn eerdere uitleg tijdens het Vragenuurtje op meerdere punten onjuist was.

Een nieuw debat moet de kou uit de lucht nemen. Dat debat wordt sinds woensdagochtend gevoerd. Minister De Jonge krijgt de wind van voren.

De diefstal van gegevens staat volgens PVV-Kamerlid Fleur Agema in geen verhouding tot het testbeleid. „Je zult maar gehoor hebben gegeven aan de oproep van het kabinet om je met milde verkoudheidsklachten te laten testen en vervolgens slachtoffer worden van datadiefstal.” Het zorgt ervoor dat mensen huiverig worden zich te laten testen, precies wat we niet moeten hebben. Zij stelt voor om het systeem om te draaien, en de gegevens van mensen niet standaard te registeren maar alleen als het nodig is.

Schoenen

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vindt dat De Jonge te laconiek heeft gereageerd op het lek waardoor de gegevens van 8 miljoen Nederlanders mogelijk op straat zijn beland. „Het is kwalijk dat criminelen bij de data konden, maar het is schandalig dat signalen zijn genegeerd.”

Het ondermijnt het vertrouwen, zeker omdat er ook op andere fronten fouten zijn gemaakt. „Het roept de vraag op of het deze minister niet over de schoenen loopt.” Misschien moeten andere bewindslieden op het departement van Volksgezondheid taken van De Jonge overnemen, suggereert Kuiken. Volgens FvD-leider Thierry Baudet is er maar één manier om het vertrouwen terug te winnen: „Met een andere minister van Volksgezondheid.”

Wegmoffelen

SP-Kamerlid Maarten Hijink zegt begrip te hebben voor de snelheid waarmee de GGD hun ict-systemen moesten aanpassen voor het testen. „Maar als er dingen misgaan, dan mag dat niet worden weggemoffeld.” Al vanaf afgelopen zomer werden signalen gemeld over de gemakkelijke toegang die medewerkers hadden tot persoonlijke gegevens, zoals bsn-nummers. „Hoeveel data zijn er nu eigenlijk gestolen? Van tienduizenden? Van miljoenen? Wanneer krijgen we daar iets van te horen? En belangrijker: wanneer krijgen de mensen daar van te horen?”

De Jonge trekt tijdens het debat een flink aantal keren het boetekleed aan. Zo vragen meerdere Kamerleden zich af waarom het datalek nu pas aan het licht komt en waarom er bij het opstellen van het systeem niet goed onderzocht is hoe de privacy gewaarborgd kon worden. De focus lag net voor de zomer vooral op het opschalen van de testcapaciteit, aldus De Jonge. Ambtenaren van VWS hadden volgens hem „het gesprek over privacy steviger moeten voeren” met de GGD’en.

De minister corrigeert de foute uitspraken die hij vorige week deed tijdens het Vragenuurtje. Zo had er volgens hem veel meer kunnen worden gedaan om de diefstal van gegevens te voorkomen.

De slachtoffers van het datalek krijgen dat zo snel mogelijk te horen, bezweert De Jonge. „De GGD is aan zet”, zegt de ministers, want het is niet alleen wettelijk verplicht te informeren maar ook eventuele geleden schade te compenseren.

Vaccinaties

Het GGD-lek is niet het enige probleem op het bordje van de coronaminister. Hij ligt ook onder vuur vanwege de tergend trage uitrol van vaccinaties. Donderdag wordt daar in de Kamer over gesproken, tijdens een debat over de nieuwe coronabesluiten die het kabinet dinsdag openbaar maakte.

De GGD heeft naar aanleiding van het datalek in haar systemen stappen genomen. Een functie waarmee de informatie van duizenden mensen tegelijk kon worden geëxporteerd uit het systeem, werd uitgezet. Ook is het niet langer mogelijk om via een printfunctie grote hoeveelheden data uit te draaien. Behalve De Jonge moet ook minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) verantwoording afleggen voor het datalek.