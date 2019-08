Na 20 jaar dezelfde lottonummers wint man 60 miljoen

Bon Truong zegt dat hij in oktober 2018 al wist dat hij de grote prijs gewonnen had, maar laat aan the Western Canada Lottery Corporation weten dat hij pas tien maanden later in staat was om de prijs te innen. Hij voelde zich namelijk ’overweldigd’.

Zodra hij de winnende getallen zag, haastte hij zich naar de winkel en liet de winkelebediende de nummers voor de zekerheid uitprinten. „Om er zeker van te zijn”, aldus Edmonton. Vervolgens nam hij het printje mee naar huis en heeft urenlang de winnende cijfers gecontroleerd.

„Ik begon na te denken over wat deze prijs voor mijn familie zou betekenen. Ik realiseerde me dat het een hoop zal veranderen en ik wilde er zeker van zijn dat we deze veranderingen aan konden”, vertelt hij.

De ’geluksgetallen’ waren 2, 3, 4, 8, 9, 20 en 30. Volgens Edmonton is het een combinatie van belangrijke data en familieverjaardagen. Gekke plannen met het geld heeft hij nog niet, voorlopig wil hij alleen een nieuw huis kopen voor zijn gezin, met hen op vakantie en geld opzij zetten voor later.