Yeşilgöz: bezig met schade Limburg, maar niet alles wordt vergoed

De burgemeesters van Valkenburg aan de Geul, Meersen en Gulpen-Wittem zijn volgens EenVandaag niet te spreken over de schadeafhandeling. Niet alle schade bleek door verzekeraars gedekt te worden. De overheid heeft dan wel regelingen om bij te springen, maar die komen volgens de burgemeesters te traag op gang en keren bovendien vaak niet uit. Ze verwijzen naar uitspraken van Yeşilgöz’ voorganger Ferd Grapperhaus dat de overheid ruimhartig zou zijn in de tegemoetkoming.

„Ik begrijp dat er bij particulieren onvrede is over de vergoeding van de schade”, aldus Yeşilgöz. Ze verwijst naar de verschillende regelingen die al zijn opgetuigd. Op basis van de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen (Wts) kunnen mensen schade vergoed krijgen die ze niet hadden kunnen verzekeren. Voor een deel van de schade die wel verzekerd had kunnen worden, is een coulanceregeling in het leven geroepen.

De minister erkent dat met de regelingen niet alle kosten gedekt worden. „Het is een tegemoetkoming. Ook komen niet alle kostenposten voor vergoeding in aanmerking.” Ze zegt „voor de zomer” weer een brief aan de Kamer te sturen over de schadeafhandeling. Daarnaast werkt het ministerie van Economische Zaken met de provincie Limburg aan een maatwerkregeling voor getroffen ondernemers.

De schadevergoedingen volgens de Wts worden afgehandeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Die erkende dinsdag dat daarbij fouten zijn gemaakt. „Ongelukkigerwijs zijn gelijke gevallen niet altijd gelijk behandeld bij de afhandeling van aanvragen”, aldus de dienst in een verklaring. De RVO heeft toegezegd dat recht te zetten.