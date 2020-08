Streep door introweken is een ’veel te rigoureuze maatregel’

„Een verkeerde manier om te proberen de problemen op te lossen. Een tegenslag en super vervelend voor studenten”, aldus de voorzitter. Volgens hem zijn er maanden aan voorbereidingen voorafgegaan om de introductieweken goed en veilig te laten verlopen, in overleg met gezondheidsorganisaties en onderwijsinstellingen. „De studentengroepen zijn bijvoorbeeld kleiner zodat er voldoende afstand bewaard kan worden. Er worden geen grote feesten gegeven en programma’s zijn aangepast.”

Ook vindt de LKvV-voorzitter het onterecht dat een kennismakingsperiode bij een Amsterdamse studentenvereniging eerder deze week is stopgezet. Dat gebeurde nadat bekend werd dat vier studenten besmet waren geraakt met corona. „Er is geen bewijs dat de besmettingen komen door de introductieweek”, stelt Van der Heiden.

Het kabinet neemt donderdagmiddag een besluit over de introweken. De politiek vreest dat bij deze evenementen de coronamaatregelen onvoldoende worden nageleefd.

’Binding in gevaar’

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) waarschuwde woensdag dat de binding van eerstejaars studenten met hun hogeschool of universiteit in gevaar komt, met het online maken van introductieweken. „In coronatijden met veel online onderwijs is het juist extra belangrijk dat eerstejaars studenten hun weg door het hoger onderwijs weten te vinden”, aldus de LSVb.

De introductieweken hebben volgens de bond een belangrijke functie in het studentenleven. „Het is een laagdrempelige manier voor studenten om kennis te maken met elkaar en hun hogeschool of universiteit. Bovendien is het een plek waar veel studentenorganisaties leden werven voor de rest van het jaar”, aldus de studentenvakbond. „Wij zijn bang dat eenzaamheid op de loer ligt voor deze generatie studenten als er geen fysieke ontmoeting kan plaatsvinden.”