Omstreden beeld generaal Lee weggetakeld in Amerikaanse staat Virginia

Ⓒ ANP/HH

RICHMOND - Het standbeeld van generaal Robert E. Lee, die vocht voor de zuidelijke staten in de Amerikaanse burgeroorlog, is van zijn sokkel gehaald in de Amerikaanse stad Richmond. Dat gebeurde na een jaar vertraging in het bijzijn van honderden tegenstanders van het omstreden monument.