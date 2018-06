Toeriste bevallen in zee

Onduidelijk is of de vrouw, die naar verluidt van Russische afkomst is, bewust beviel in de zee of dat de bevalling onverwacht was.

De baby werd uit het water gedragen door haar vader - of dokter -, waarna de partner van de vrouw een oranje bak kwam brengen voor de placenta. De foto’s zijn veelvuldig gedeeld op sociale media.

De kersverse moeder kwam, zo is op de foto’s te zien, uit het water lopen alsof er niets aan de hand was. Haar partner maakte foto’s van het moment.

Sociale media-gebruikers spreken vol lof over de schoonheid en de rust rondom de geboorte van het kindje.