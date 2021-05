Gewonde man Haarlem was beschoten

Dat meldt de politie Noord-Holland. Rond 21.25 uur kreeg de politie de melding van getuigen uit de Beeksteeg dat een vrouw werd geslagen en dat een witte Caddy bestelbus zou zijn weggereden. De politie ging naar de straat en trof een zwaargewonde man aan. Hij werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Het slachtoffer is een 45-jarige man uit Haarlem.

Busje teruggevonden

De witte bestelbus is door de politie later aangetroffen in Zandvoort. Er zat toen niemand meer in. De bus is in beslag genomen voor nader onderzoek.

De politie startte meteen een onderzoek en heeft inmiddels met meerdere buurtbewoners gesproken. De exacte toedracht van het schietincident is nog onduidelijk.