Rutte nodigt toch Kick Out Zwarte Piet uit

„Je merkt dat de dood van George Floyd in Amerika heel veel heeft losgemaakt”, zei Rutte na het gesprek in het Catshuis. Hij wil de ’collectieve emotie die we daar met 17 miljoen mensen over voelden’ gebruiken om racisme ’een dreun’ te geven. Tot welke beleidswijzigingen dat moet leiden, was niet duidelijk, al kon Rutte wel een concrete toezegging doen: hij gaat alsnog in gesprek met actiegroep Kick Out Zwarte Piet.

Die was niet bij het gesprek in het Catshuis, maar na aandringen van zijn gesprekspartners besloot Rutte dat hij alsnog contact zal zoeken met de groep. De actiegroep had aanvankelijk verontwaardigd gereageerd dat ze niet was uitgenodigd, terwijl ze nota bene aan de basis had gestaan van de demonstraties onder de noemer Black Lives Matter. De groep verweet de premier slechts uit te zijn op een pr-stunt.

Rutte ging niet in op dat verwijt. Wel beloofde hij plechtig het gesprek over racisme in de samenleving gaande te houden. Daarbij parafraseerde hij Obama: „We kunnen niet de uitkomst garanderen, wel het begin.”

Suriname

Volgens één van zijn gesprekspartners, de rapper Gideon Everduim, begint het met de erkenning er ’institutioneel racisme’ is in Nederland. Rutte koos een andere formulering: „Nederland is een mooi land, waarin racisme voorkomt.” Beleid hoeft er wat Rutte betreft niet te komen. „We stikken in het beleid en in de rapporten.”

Gideon Everduim en Sosha Duysker verlaten het Catshuis na afloop van een gesprek met premier Mark Rutte. Ⓒ ANP

Everduim, fractievoorzitter van Denk in de Provinciale Staten van Noord-Holland, wil dat er in het onderwijs meer aandacht komt voor racisme en voor het slavernijverleden van Nederland. Dat moet ook vorm krijgen in de relatie met Suriname, te beginnen met excuses van Nederland. „Maar excuses alleen zijn niet genoeg.” Hij pleitte voor een ’vijftigjarig levensverbeteringstraject’ in Suriname. Rutte gaf bij eerdere gelegenheden aan dat hij niks ziet in excuses. Het kabinet betuigde wel ’diep berouw en spijt’.