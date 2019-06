Deze man kon binnen een jaar twee auto’s naar de sloop brengen door steenmarters

Jan Puijman wordt horendol van de steenmarters. Ⓒ APA

WESTERVOORT - Vooralsnog helpt niets Jan Puijman uit de Gelderse plaats Westervoort tegen een ware plaag aan steenmarters die het klaarblijkelijk op zijn auto’s hebben voorzien. Hierdoor waren al twee van zijn bolides in amper een paar maanden tijd vernield en moesten deze total loss worden verklaard, nadat zo’n veelvraat z’n scherpe tandjes in de motorleidingen had gezet.