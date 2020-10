Trump loopt boos weg uit interview: ’Nep en bevooroordeeld’

Welke vragen Trump precies voor de kiezen kreeg, is niet duidelijk. De nieuwszender meldde op Twitter dat de president het interview had afgekapt, maar gaf geen verdere details over de exacte reden.

Trump beschuldigt de media dikwijls van partijdigheid in zijn nadeel. Een dreigement om de inhoud van het interview vrij te geven voordat het zondag wordt uitgezonden, geldt echter als zeer ongebruikelijk.

„Ik deel jullie graag mede dat ik, ten behoeve van de nauwkeurigheid van de verslaggeving, overweeg mijn interview met Lesley Stahl van 60 Minutes te posten, voor de uitzending!”, aldus Trump in een met hoofdletters doorspekt bericht op Twitter. „Dat doe ik zodat iedereen kan zien wat voor een nep en bevooroordeeld interview het is.”

’Verstoring verkiezingen’

In een ander bericht op Twitter noemde de president het interview een „verschrikkelijke verstoring van de verkiezingen.” Eerder dinsdag zette Trump al een 6 seconden durende video van Stahl op Twitter, waarop zij zonder mondmasker te zien is. Volgens Trump was die na de opnames gemaakt in het Witte Huis. In de begeleidende tekst benadrukte de president nog eens dat Stahl geen mondmasker droeg.

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden blijft tot donderdag in zijn ’bunker’, tot aan het laatste debat met Trump dat die nacht Nederlandse tijd staat gepland. De verkiezingen zijn op 3 november. In de peilingen zou Biden nog altijd voor staan op Trump, maar de voorsprong lijkt de afgelopen dagen te krimpen.

